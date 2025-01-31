Инцидент произошел на всероссийских соревнованиях в Красноярске и стал достоянием общественности.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал дать самую строгую оценку действиям тренера по фигурному катанию из Омска Ирины Милениной, которая на турнире «Красноярские узоры» пнула свою ученицу после проката.

– Тут должны разбираться Минспорт и компетентные органы. За такое должна быть строжайшая ответственность, – сказал Губерниев в комментарии телеканалу «Матч ТВ».

Ранее в департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска назначили проверку в отношении тренера Милениной. Дисциплинарная комиссия спортивной школы № 35, где она работает, объявила тренеру выговор. Наставница признала свою вину в случившемся и раскаялась.

Омская ассоциация фигурного катания на коньках рекомендовала СШОР № 35 расторгать трудовые отношения с тренерами-преподавателями, допустившими физическое и психологическое насилие над спортсменами.