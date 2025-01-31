Омск-Информ
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·Образование

По состоянию на 31 января, учебный процесс приостановлен в 89 классах 19 школ города и в 49 группах 35 детских садов.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Омске полностью закрыли еще одну школу. Вслед за приостановившей работу накануне школой № 50 в Старом Кировске временно не будет работать школа-интернат № 2 в городке Нефтяников.

В общей сложности, по состоянию на 31 января, на карантин ушли 89 классов в 19 школах Омска. Также закрыты 49 групп в 35 детских садах, сообщили в департаменте образования мэрии. Заболеваемость ОРВИ в детских образовательных учреждениях стремительно нарастает.

·Образование

По состоянию на 31 января, учебный процесс приостановлен в 89 классах 19 школ города и в 49 группах 35 детских садов.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Омске полностью закрыли еще одну школу. Вслед за приостановившей работу накануне школой № 50 в Старом Кировске временно не будет работать школа-интернат № 2 в городке Нефтяников.

В общей сложности, по состоянию на 31 января, на карантин ушли 89 классов в 19 школах Омска. Также закрыты 49 групп в 35 детских садах, сообщили в департаменте образования мэрии. Заболеваемость ОРВИ в детских образовательных учреждениях стремительно нарастает.