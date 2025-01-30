Омск-Информ
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·Образование

Заболеваемость среди учеников и педагогов растет стремительно.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Омске закрыли на карантин школу № 50, расположенную в Старом Кировске. В целом по городу образовательный процесс приостановлен в 62 классах 17 школ, сообщает портал «Город55» со ссылкой на департамент образования мэрии.

Также временно не ходят в садик воспитанники 42 групп в 30 дошкольных образовательных учреждениях.

·Образование

Заболеваемость среди учеников и педагогов растет стремительно.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Омске закрыли на карантин школу № 50, расположенную в Старом Кировске. В целом по городу образовательный процесс приостановлен в 62 классах 17 школ, сообщает портал «Город55» со ссылкой на департамент образования мэрии.

Также временно не ходят в садик воспитанники 42 групп в 30 дошкольных образовательных учреждениях.