Также ответить придется бывшему мэру города, которого будут судить за халатность.

Исилькульский городской суд Омской области частично удовлетворил иск семьи погибшего ребенка к местным властям и городскому водоканалу. В октябре 2023 года двухлетняя дочь истцов утонула в заброшенном колодце, который власти Исилькуля не передали на содержание водоканалу.

С администрации Исилькульского городского поселения и местного водоканала в пользу родителей и сестры погибшей в колодце девочки было взыскано 2,5 млн рублей. Суд посчитал, что именно ответчики должны заниматься выявлением, учетом и содержанием водопроводных колодцев.

К аналогичным выводам пришел и Следственным комитет, возбудивший по факту трагедии уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Его фигурантом стал бывший мэр Исилькуля Сергей Семенцов. В декабре материалы дела в отношении экс-чиновника передали в суд.