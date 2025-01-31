Инициатива предполагает внесение налогов не по месту работы, а по месту регистрации омича, отправившегося на «северные заработки».

В ближайшее время в Госдуму будет внесена инициатива от Заксобрания Омской области, касающаяся распределения налогов, которые платят так называемые вахтовики. Речь идет о проекте закона от Омской области «О внесении изменений в ст. 226 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации».

Вчера это предложение подробно обсуждали на пленарном заседании областного парламента. Суть новации в том, чтобы изменить порядок уплаты НДФЛ и взимать его не по месту работы налогоплательщика, а по месту его регистрации (жительства). Иными словами, налоги вахтовиков предлагается платить по месту их фактического жительства, а не заработков.

Как уточняется в пояснительной записке, «предлагаемый новый порядок уплаты НДФЛ восстановит справедливое распределение налога и существенным образом пополнит доходную базу консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации».

Согласно статистике, в 2023 году 131,9 тыс. жителей региона получали заработную плату от иногородних организаций. В результате межрегиональной трудовой миграции населения потери консолидированного бюджета Омской области за 2023 год составили 13,6 млрд рублей.

Эту инициативу рассмотрят на ближайшем совете законодателей Сибирского федерального округа.