Работники общественного транспорта надеются на улучшение условий труда.

В четверг, 23 января, на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в Омском городском совете заместитель мэра Владимир Куприянов представил планы по строительству мест отдыха для водителей на некоторых конечных остановках.

Куприянов заявил, что в минимальные задачи входят предоставление туалетной комнаты, возможность помыть руки, организовать питание водительского состава, а также мойку транспортных средств. Всего в городе обещали оборудовать четыре такие локации. Первым объектом станет разворотная площадка на остановке улица Стрельникова. В случае успешного выполнения проекта такие зоны отдыха могут появиться на улицах ДСК-2, Гашека и Романенко.

Корреспондент РИА «Омск-информ» выяснил у водителей, какие удобства они хотели бы видеть в таких «местах перезагрузки» и реально ли реализовать такую идею.

Кофе вместо туалета

Водитель Сергей Дорофеев рассказал, что не слышал о таком заявлении, однако полностью поддерживает эту инициативу.

– Если честно, идея хорошая, потому что сейчас, в данный момент, даже туалета нет, – добавил мужчина.

Как заметил корреспондент редакции, на разворотной площадке располагается лишь маленькое кафе, где водители в основном покупают горячий кофе или чай, чтобы согреться перед следующим рейсом. Кроме этого, никаких других удобств нет, и работники греются в своих автобусах.

Сергей считает, что в таких локациях достаточно небольшой комнаты отдыха и нормального туалета.

– Скорее всего, вряд ли такое будет, потому что уже сколько лет я езжу, и только обещают, – считает водитель.

Приходится отсиживаться в автобусе

Другой водитель, Владимир Юрченко,тоже предпочел бы провести время между рейсами в тепле.

– Ну а кто не будет за? Особенно когда холодно, как сейчас, было бы приятно где-то нормально погреться, а не отсиживаться в автобусе, – рассказал Владимир.

По его словам, главное, чтобы было где отогреться и справить нужду, потому что в зимних условиях это самое необходимое. Водитель надеется, что такие места все же оборудуют.

– Хочется верить, что это не просто слова. Конечно, сомнения присутствуют, но надеемся на лучшее, – подытожил Владимир.

Нужен нормальный отдых

Его коллега Анатолий Федоров заявил,что такие локации жизненно необходимы тем, кто целыми днями крутит баранку.

– Мы часто работаем долго без нормального отдыха, и такие места нам очень нужны, – пояснил Анатолий.

Водитель предложил помимо нормального туалета и небольшой комнаты отдыха сделать зону, где можно спокойно поесть и выпить кофе.

– А еще было бы хорошо, чтобы был бесплатный интернет, – шутливо рассуждает Анатолий.

Водитель убежден, что ему и коллегам уже давно нужны такие улучшения, и будет приятно, если такие места действительно построят.

– По поводу реализации этой идеи – надеюсь, что она не останется просто на словах. Нам уже давно нужны хоть какие-то улучшения. Если сделают хорошие условия для отдыха, это упростит нашу работу, – заключил Анатолий.

Водители сошлись во мнении, что условия их работы давно требовали улучшений. Особенно если длинные рейсы и плотный график, важно иметь место, где можно ненадолго расслабиться. Остается только дождаться выделения средств из бюджета на эти цели и проекта, тогда появится конкретика по срокам и масштабам реализации идеи.