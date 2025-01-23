Заместитель мэра анонсировал облагораживание ряда конечных остановок.

Сегодня, 23 января, на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в Омском городском Совете заместитель мэра Владимир Куприянов представил планы по строительству мест отдыха для водителей на некоторых конечных остановках.

– Естественно, мы постараемся максимально учесть все необходимые элементы для того, чтобы водители могли отдыхать там в межрейсовый период. Задача минимум – это туалетная комната, возможность помыть руки и организовать питание водительского состава, вплоть до мойки транспортных средств, – рассказал Владимир Куприянов.

Заместитель мэра подчеркнул, что проекты будут разрабатываться с учетом реальных возможностей каждой конкретной территории, поскольку их оснащение зависит от наличия необходимых коммуникаций.

Всего в городе оборудуют четыре такие локации. Первым объектом станет разворотная площадка на пересечении улиц Заозерной и Комбинатской. В случае успешного выполнения проекта аналогичные зоны отдыха могут появиться на улицах ДСК-2, Гашека и Романенко.