Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина, которого спасателям пришлось вырезать из покореженной кабины, скончался в машине скорой помощи.

Полиция сообщает о гибели водителя микроавтобуса «Газель», который попал в ДТП на трассе Омск – Тара. Мужчина, которого спасателям пришлось вырезать специнструментом из покореженной машины, скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

Авария произошла в 15.30 на территории Любинского района. По предварительным данным, 35-летний водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика и допустил с ним столкновение.

– В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажирам микроавтобуса – мужчинам 1983 и 1950 гг. р. Водитель «газели» от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи, – сообщили в полиции.

По факту аварии сейчас проводится проверка.

·Происшествия

Мужчина, которого спасателям пришлось вырезать из покореженной кабины, скончался в машине скорой помощи.

Полиция сообщает о гибели водителя микроавтобуса «Газель», который попал в ДТП на трассе Омск – Тара. Мужчина, которого спасателям пришлось вырезать специнструментом из покореженной машины, скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

Авария произошла в 15.30 на территории Любинского района. По предварительным данным, 35-летний водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика и допустил с ним столкновение.

– В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажирам микроавтобуса – мужчинам 1983 и 1950 гг. р. Водитель «газели» от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи, – сообщили в полиции.

По факту аварии сейчас проводится проверка.