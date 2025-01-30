Омск-Информ
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·Происшествия

Спасатели использовали гидравлические ножницы, чтобы извлечь пострадавшего.

Сегодня днем на 45-м километре трассы Омск – Тара в Любинском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира «газели», ехавшие в кабине.

– Водителю «газели» потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего из автомобиля с помощью гидравлических ножниц и передали медицинским работникам, – сообщили в региональном МЧС.

Судя по кадрам с места происшествия, водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди грузовика.

·Происшествия

Спасатели использовали гидравлические ножницы, чтобы извлечь пострадавшего.

Сегодня днем на 45-м километре трассы Омск – Тара в Любинском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира «газели», ехавшие в кабине.

– Водителю «газели» потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего из автомобиля с помощью гидравлических ножниц и передали медицинским работникам, – сообщили в региональном МЧС.

Судя по кадрам с места происшествия, водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди грузовика.