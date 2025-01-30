Новостройки обретут холодное освещение.

Стало известно о выборе подсветки для многоэтажных домов в Новом Амуре, сданных в декабре прошлого года. В компании «Стройбетон» Олега Золотова решили, что для новостроек подойдет холодное освещение. По мнению застройщика, оно вызывает ассоциации с чистотой, умиротворением и стабильностью, тем самым позитивно влияет на настроение людей и придает зданиям уникальный характер.

– Этот подход используется и в проекте жилого комплекса «Новый Амур», где грамотно организованная подсветка влечет за собой ряд важных аспектов. Во-первых, эмоциональный. Правильно подобранное освещение способно сформировать теплую и приветливую атмосферу и создать положительное впечатление о доме у его жителей. Во-вторых, важна безопасность. Подсветка улучшает видимость ночью и повышает уровень безопасности как для местных жителей, так и для прохожих, – рассказали в группе компаний «Стройбетон».

Отметим, что всего компания планирует построить 330 тысяч кв. м жилья на 84,9 га к 2033 году. Три многоэтажки возведут в этом году. Строящийся микрорайон насчитывает уже более десятка домов разной этажности – от 8 до 16. Всего в ЖК «Новый Амур» и находящемся рядом «Зеленом саду» построены 74 многоэтажки, в ближайшее время планируется еще 52.