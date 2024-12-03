Омск-Информ
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·Общество

Дома возводит компания «Стройбетон».

В микрорайоне «Новый Амур» в Омске готовятся к вводу в эксплуатацию две новые десятиэтажки. Это часть масштабного инвестиционного проекта, в котором 5 % квартир будут распределены между нуждающимися категориями граждан.

Сейчас группа компаний «Стройбетон» Олега Золотова занимается внутренней отделкой подъездов и квартир.

Еще три такие многоэтажки возведут в 2025 году. Строящийся микрорайон насчитывает уже более десятка домов разной этажности – от 8 до 16. Всего в ЖК «Новый Амур» и находящемся рядом «Зеленый сад» построены 74 многоэтажки, в ближайшее время планируется еще 52.

·Общество

Дома возводит компания «Стройбетон».

В микрорайоне «Новый Амур» в Омске готовятся к вводу в эксплуатацию две новые десятиэтажки. Это часть масштабного инвестиционного проекта, в котором 5 % квартир будут распределены между нуждающимися категориями граждан.

Сейчас группа компаний «Стройбетон» Олега Золотова занимается внутренней отделкой подъездов и квартир.

Еще три такие многоэтажки возведут в 2025 году. Строящийся микрорайон насчитывает уже более десятка домов разной этажности – от 8 до 16. Всего в ЖК «Новый Амур» и находящемся рядом «Зеленый сад» построены 74 многоэтажки, в ближайшее время планируется еще 52.