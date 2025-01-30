Следователи рассказали о причинах происшествий.
По данным МЧС, за минувшие сутки в Омской области два человека погибли в пожарах. Следственный комитет объявил, что проведет проверки.
Первый пожар произошел в СНТ «Ратоборец». Причиной возгорания стала неисправнось печного отопления. Погибла 48-летняя женщина.
– Следователи и сотрудники МЧС России по Омской области убедительно просят граждан строго соблюдать меры пожарной безопасности! Убедиться в исправности печного и электрооборудования. Не перегружайте электросеть, ремонт доверяйте только профессионалам; не перекаливайте печь и следите за ней во время топки. Приобретите огнетушитель и установите пожарный извещатель, который предупредит о задымлении громким звуком, что поможет спасти жизнь, – сообщили в ведомстве.
В этот же день в Марьяновке загорелся частный дом. Предварительная причина – замыкание электропроводки. Погиб 69-летний мужчина.