Омск-Информ
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·Происшествия

Его тело нашли в доме после пожара.
Сегодня под утро в омском садоводстве «Ратоборец» произошел пожар. Около 06:24 загорелись дачный дом и баня.
На место происшествия выехали 15 сотрудников МЧС на 3 пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение к 07:08. Площадь пожара составила 30 кв. м.
В пожаре погиб один человек. Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС.
1400
·Происшествия

Его тело нашли в доме после пожара.
Сегодня под утро в омском садоводстве «Ратоборец» произошел пожар. Около 06:24 загорелись дачный дом и баня.
На место происшествия выехали 15 сотрудников МЧС на 3 пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение к 07:08. Площадь пожара составила 30 кв. м.
В пожаре погиб один человек. Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС.
1400