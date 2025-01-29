Объект готов на 62%.

Сегодня прошло заседание регионального штаба по газификации. Об этом сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко в своем телеграм-канале.

Стало известно, что темпы подачи заявок на догазификацию не снижаются. В 2024 году к газу подключено 6553 домовладения.

Также в прошлом году был выполнен значительный объем работ на магистральных газопроводах-отводах, что позволит улучшить газоснабжение северных районов. Работы не прекращались и ведутся согласно плану, а строительная готовность составляет 62%. Подготовка к подключению первых потребителей уже началась в Большеречье.

Газопровод-от вод в Большеречье строится с 2023 года из-за истощения Тевризского газоконденсатного месторождения. Каждую зиму на протяжении пяти лет происходит одно и то же: с понижением температуры воздуха на газопроводе падает давление и пропадает газ в домах жителей севера области. Компания «Тевризнефтегаз» еще осенью предупредила о возможных перебоях с газом в Знаменском, Тарском и Тевризском районах. Жителям этих населенных пунктов рекомендовали обзавестись альтернативными источниками отопления. И предложили компенсационные выплаты за отопление.

Планируется, что после Большеречья сетевой газ придет в Тару.