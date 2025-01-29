В учреждении усилили контроль за процессом приготовления пищи.

Сегодня, 29 января, в администрации города Омска сообщили об итогах проверки, которая была проведена после жалобы родителей на качество питания в детском саду № 341, находящемся на бульваре Заречном в Кировском округе.

– По фактам, изложенным в публикации, оперативно проведена проверка. По ее результатам в детском саду № 341 усилен контроль за процессом приготовления пищи. 28 января 2025 года в меню – ленивые голубцы, приготовленные по установленной технологии. Администрации учреждения указано на необходимость усиления контроля за оказанием услуги в части соблюдения технологий приготовления пищи. Напоминаем, что любой из родителей может принять участие в контроле за приготовлением блюд и оценить их вкусовые качества. Для этого необходимо обратиться к руководителю учреждения, – говорится в заявлении мэрии Омска.

Напомним, что ранее родители опубликовали в соцсетях пост о том, что их детей кормили непрожаренными котлетами с зеленой печенью.