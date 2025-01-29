Омск-Информ
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·Происшествия

Непрожаренное мясо и зеленая печень вызвали беспокойство у родителей.

Сегодня, 29 января, в группе ВКонтакте «Инцидент Омск» родители детей, посещающих детский сад № 341 по бульвару Заречному в Кировском округе, пожаловались на непрожаренное мясо и зеленую печень.

- Обоснование жалобы: в период с 27.01.2025 по 29.01.2025, согласно меню детского сада, было организовано горячее питание (обед/ужин), в меню использовались фарш и печень, но, согласно предоставленным фото, детей кормили едой данного качества (непрожаренное мясо, зеленая печень). Данный случай не единичный. Были зафиксированы случаи обращения в медицинское учреждение БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3», - написала мать одного из детей в сообществе.

К записи также была прикреплена фотография еды на тарелке, на которой видно розовый цвет, напоминающий сырое мясо.

·Происшествия

Непрожаренное мясо и зеленая печень вызвали беспокойство у родителей.

Сегодня, 29 января, в группе ВКонтакте «Инцидент Омск» родители детей, посещающих детский сад № 341 по бульвару Заречному в Кировском округе, пожаловались на непрожаренное мясо и зеленую печень.

- Обоснование жалобы: в период с 27.01.2025 по 29.01.2025, согласно меню детского сада, было организовано горячее питание (обед/ужин), в меню использовались фарш и печень, но, согласно предоставленным фото, детей кормили едой данного качества (непрожаренное мясо, зеленая печень). Данный случай не единичный. Были зафиксированы случаи обращения в медицинское учреждение БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3», - написала мать одного из детей в сообществе.

К записи также была прикреплена фотография еды на тарелке, на которой видно розовый цвет, напоминающий сырое мясо.