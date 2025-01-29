Омск-Информ
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·Общество

Жители региона стали реже покупать квартиры в новостройках, но чаще – жилье в селах.
По данным Росреестра, в 2024 году жители Омской области совершили на 2,6 % больше сделок с недвижимостью, чем в 2023 году. При этом на 28 % (в 1,4 раза) реже омичи стали покупать жилье в новостройках – 3 525 сделок.
Число ипотечных сделок снизилось на 58 %, или в 1,6 раза. Омичи подали за год 17 771 заявку (годом ранее заявок было 28 162). Однако на 19 % увеличилось число сельских ипотек – 906 (годом ранее – 759).
·Общество

Жители региона стали реже покупать квартиры в новостройках, но чаще – жилье в селах.
По данным Росреестра, в 2024 году жители Омской области совершили на 2,6 % больше сделок с недвижимостью, чем в 2023 году. При этом на 28 % (в 1,4 раза) реже омичи стали покупать жилье в новостройках – 3 525 сделок.
Число ипотечных сделок снизилось на 58 %, или в 1,6 раза. Омичи подали за год 17 771 заявку (годом ранее заявок было 28 162). Однако на 19 % увеличилось число сельских ипотек – 906 (годом ранее – 759).