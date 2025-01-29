Омск-Информ
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·Общество

В основном вовремя улететь пассажиры не смогли в столицу.
Сегодня в Омском аэропорту случились задержки утренних рейсов. По данным онлайн-табло, три вылета планировались в Москву.
В 7:11 вместо 5:40 отправился борт «Аэрофлота». В 7:21 вместо 6:45 вылетел рейс S7. В 7:44 вместо 7:05 стартовал борт «Победы».
Отметим, что задерживается также вылет самолета в Усть-Ишим.
·Общество

В основном вовремя улететь пассажиры не смогли в столицу.
Сегодня в Омском аэропорту случились задержки утренних рейсов. По данным онлайн-табло, три вылета планировались в Москву.
В 7:11 вместо 5:40 отправился борт «Аэрофлота». В 7:21 вместо 6:45 вылетел рейс S7. В 7:44 вместо 7:05 стартовал борт «Победы».
Отметим, что задерживается также вылет самолета в Усть-Ишим.