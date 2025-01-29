Омск-Информ
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·Спорт

Голкипер продемонстрировал высокое мастерство, но тогдашний матч в Уфе завершился поражением омской команды.

Вратарь омского  «Авангарда» Никита Серебряков занял первое место в топ-10 сэйвов 20-й недели КХЛ. 

Игра прошла 20 января в Уфе. Спасение голкипера омичей случилось во втором периоде матча, когда счет был 0:2. Когда форвард «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд бросил шайбу из-под защитника, Никита Серебряков уверенно парировал удар щитком. На добивание Скотта Уилсона вратарь среагировал мгновенно, вытянувшись вдоль льда. Уилсон сделал вторую попытку броска, но на этот раз Серебряков поймал шайбу ловушкой.

Несмотря на усилия вратаря, «Авангард» не смог одержать победу. Уфимский «Салават Юлаев» выиграл со счетом 4:0. 

·Спорт

Голкипер продемонстрировал высокое мастерство, но тогдашний матч в Уфе завершился поражением омской команды.

Вратарь омского  «Авангарда» Никита Серебряков занял первое место в топ-10 сэйвов 20-й недели КХЛ. 

Игра прошла 20 января в Уфе. Спасение голкипера омичей случилось во втором периоде матча, когда счет был 0:2. Когда форвард «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд бросил шайбу из-под защитника, Никита Серебряков уверенно парировал удар щитком. На добивание Скотта Уилсона вратарь среагировал мгновенно, вытянувшись вдоль льда. Уилсон сделал вторую попытку броска, но на этот раз Серебряков поймал шайбу ловушкой.

Несмотря на усилия вратаря, «Авангард» не смог одержать победу. Уфимский «Салават Юлаев» выиграл со счетом 4:0. 