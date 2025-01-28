Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Это продлится всего пару часов.
Завтра, 29 января, в Омске на утренних рейсах общественного транспорта возможны сбои при оплате проезда с помощью NFC-меток и QR-кодов. Как сообщили в мэрии, причина в регламентных работах на серверах клирингового центра Национальной системы платежных карт.
– Восстановление работоспособности сервиса в полном объеме ожидается в 7:00 часов по омскому времени. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок в городском пассажирском транспорте в утреннее время, – сообщает департамент транспорта.
Отметим, что в прошлом году при оплате проезда через NFS-таблички омичи получали скидку. Эта акция закончилась, но оплата с помощью табличек все еще возможна.
·Общество

Это продлится всего пару часов.
Завтра, 29 января, в Омске на утренних рейсах общественного транспорта возможны сбои при оплате проезда с помощью NFC-меток и QR-кодов. Как сообщили в мэрии, причина в регламентных работах на серверах клирингового центра Национальной системы платежных карт.
– Восстановление работоспособности сервиса в полном объеме ожидается в 7:00 часов по омскому времени. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок в городском пассажирском транспорте в утреннее время, – сообщает департамент транспорта.
Отметим, что в прошлом году при оплате проезда через NFS-таблички омичи получали скидку. Эта акция закончилась, но оплата с помощью табличек все еще возможна.