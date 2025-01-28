Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Ранее компанию признали банкротом, а на директора завели уголовное дело.
Арбитражный суд Омской области завершил конкурсное производство в отношении строительной компании «Русмонтаж». Об этом сообщил в ЕФРСБ конкурсный управляющий предприятия Андрей Саранин. Если решение не обжалуют, компанию ликвидируют, запись об этом внесут в ЕГРЮЛ.
Напомним, «Русмонтаж» был застройщиком жилого комплекса «Сады Наука» в Советском округе Омска. Первые дома планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2016–2017 годах, но строительство остановилось. В итоге дольщики остались без денег и квартир.
В сентябре 2018 года суд признал СК «Русмонтаж» банкротом. В отношении директора и учредителя Александра Рудаева возбудили уголовное дело о растрате.
·Экономика/Бизнес

Ранее компанию признали банкротом, а на директора завели уголовное дело.
Арбитражный суд Омской области завершил конкурсное производство в отношении строительной компании «Русмонтаж». Об этом сообщил в ЕФРСБ конкурсный управляющий предприятия Андрей Саранин. Если решение не обжалуют, компанию ликвидируют, запись об этом внесут в ЕГРЮЛ.
Напомним, «Русмонтаж» был застройщиком жилого комплекса «Сады Наука» в Советском округе Омска. Первые дома планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2016–2017 годах, но строительство остановилось. В итоге дольщики остались без денег и квартир.
В сентябре 2018 года суд признал СК «Русмонтаж» банкротом. В отношении директора и учредителя Александра Рудаева возбудили уголовное дело о растрате.