Омск-Информ
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·Общество

Одну восемнадцатиэтажку возвели на улице 8-я Линия в Октябрьском округе. Вторая 20-этажная новостройка находится на проспекте Королева.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о сдаче двух высоток в двух разных районах города.

Так, восемнадцатиэтажку возвела на улице 8-я Линия, 197а, в Октябрьском округе Омска компания «Стройбетон».

Общее количество квартир – 128: 64 однокомнатные, 32 двухкомнатные и 32 трехкомнатные.

Второй  20-этажный дом построен жилищно-строительным кооперативом «Сады наука» в Советском округе на проспекте Королева. Это первое здание жилого квартала в границах улиц Заозерная – Тюленина – Белозерова – проспект Королева.

Новостройка рассчитана на 8 нежилых помещений и тоже 128 квартир: 64 однокомнатные и 64 двухкомнатные.

·Общество

Одну восемнадцатиэтажку возвели на улице 8-я Линия в Октябрьском округе. Вторая 20-этажная новостройка находится на проспекте Королева.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о сдаче двух высоток в двух разных районах города.

Так, восемнадцатиэтажку возвела на улице 8-я Линия, 197а, в Октябрьском округе Омска компания «Стройбетон».

Общее количество квартир – 128: 64 однокомнатные, 32 двухкомнатные и 32 трехкомнатные.

Второй  20-этажный дом построен жилищно-строительным кооперативом «Сады наука» в Советском округе на проспекте Королева. Это первое здание жилого квартала в границах улиц Заозерная – Тюленина – Белозерова – проспект Королева.

Новостройка рассчитана на 8 нежилых помещений и тоже 128 квартир: 64 однокомнатные и 64 двухкомнатные.