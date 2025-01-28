Главе КФХ не удалось сохранить в живых все имущество, приобретенное на средства гранта.

Судья Арбитражного суда Омской области Иван Солодкевич 26 января вынес решение по иску Минсельхоза к главе крестьянско-фермерского хозяйства Александру Якубову.

Ведомство намеревалось отсудить 6 млн рублей, которые выдало фермеру на приобретение 75 голов крупного рогатого скота, 35 нетелей и 40 телок. Имущество главе КФХ сохранить не удалось.

– По результатам проведенной истцом в отношении индивидуального предпринимателя проверки установлено, что последним не выполнено условие предоставления гранта – сохранение в течение не менее 5 лет с даты его предоставления приобретенного имущества, что отражено в акте проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта на развитие семейной животноводческой фермы индивидуального предпринимателя от 28.06.2024, – говорится в материалах суда.

Однако на момент проверки из 75 осталось всего 62 коровы. Поэтому Минсельхоз потребовал вернуть средства обратно. Однако фермер рассказал о падеже скота.

– Возражая против удовлетворения данного требования, ответчик сослался на обстоятельство непреодолимой силы в виде падежа скота вследствие массового заболевания, – уточняется в документе.

В итоге суд посчитал доводы предпринимателя убедительными и отказал ведомству в удовлетворении иска. Решение вступит в силу через месяц, если Минсельхоз не подаст апелляционную жалобу.