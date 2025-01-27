Масло жирностью 82,5 % якобы произведено в Республике Алтай.
Управление Роспотребнадзора по Омской области предупредило жителей региона об опасной молочной продукции, которая может попасть на полки магазинов. Продукция выпущена «предприятием-призраком».
На упаковке сладко-сливочного масла «Традиционное» жирностью 82,5 % указано, что оно якобы произведено ООО «Алтай Продукт» по адресу: Республика Алтай, село Черга, улица Полевая, дом 29. На самом деле по этому адресу никакого предприятия нет.
– Согласно сведениям Единого реестра деклараций о соответствии, размещенном на официальном портале Росаккредитации, отсутствуют сведения об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции обязательным требованиям. В обороте находится пищевая продукция, изготавливаемая «предприятием-призраком», производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях, – предупредили в Роспотребнадзоре.
Реализация данной продукции незаконна. В случае обнаружения этого масла на полках магазинов омичей просят обращаться в региональное управление Роспотребнадзора.