По стоимости коммунальных услуг регион входит в ТОП-3 в Сибирском федеральном округе.
Глава РЭК Омской области Дмитрий Русских объяснил высокую стоимость коммунальных услуг в регионе. Согласно данным Иркутскстата, Омская область входит в ТОП-3 сибирских регионов по стоимости отдельных услуг ЖКХ, в том числе электричества, платы за содержание и ремонт жилья, а также взносам за капремонт.
– Стоимость коммунальных услуг в субъектах РФ не может быть одинаковой, – заявил председатель омской РЭК. – Различие обусловливается особенностями региональных факторов: природно-климатических (территориальное расположение, характер местности, температура воздуха, атмосферные явления и т. д.); технических (степень благоустройства жилищного фонда, объем реализации коммунальных услуг, энергоемкость установленного оборудования, степень изношенности сетей и оборудования, наличие собственных источников добычи воды, особенности технологического процесса производства и транспортировки коммунальных услуг каждой конкретной ресурсоснабжающей организации и т. д.); экономических (уровень инфляции, инвестиционная привлекательность субъекта Российской Федерации, стоимость энергоресурсов, уровень заработной платы, особенности налогообложения, принимаемые управленческие решения и т. д.). Все эти факторы неразрывно связаны и в совокупности определяют степень эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на территории субъекта Российской Федерации, формируя конечную стоимость ресурсов для потребителей.
Что конкретно тянет вверх цифры в квитанциях омичей, Дмитрий Русских не уточнил.