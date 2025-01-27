Регион входит в первую тройку по стоимости электроэнергии, содержания жилья и взносам за капремонт.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в Омской области оказалась одной из самых высоких на территории Сибири. Данные приводит Иркутскстат. Ведомство расположило сибирские регионы по стоимости отдельных услуг ЖКХ.

Омская область вошла в топ-3 регионов по стоимости электроэнергии (3,9 рубля за киловатт), содержания и ремонта жилья (25,12 рубля за квадратный метр) и взносам за капремонт (12,27 за «квадрат»). По стоимости отопления (2666,32 рубля за гигакалорию) и холодной воды (79,54 рубля за кубометр) регион идет на четвертом месте. Горячая вода обходится омичам в 168,87 рубля за кубометр – это шестой показатель в Сибири.

Размер совокупной квитанции по сибирским регионам представители Иркутскстата не считали. Исходя из стоимости отдельных услуг в Омской области она будет одной из самых дорогих.