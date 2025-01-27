Омск-Информ
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·Общество

Для их изготовления использовались огарки из Успенского собора.

Студенты омских вузов изготовили крупную партию окопных свечей для нужд бойцов, участвующих в специальной военной операции. Мероприятие прошло в День студента в межнациональном центре гуманитарной помощи.

Как сообщили в Омской епархии, для изготовления окопных свечей использовались огарки, переданные из Успенского кафедрального собора.

·Общество

Для их изготовления использовались огарки из Успенского собора.

Студенты омских вузов изготовили крупную партию окопных свечей для нужд бойцов, участвующих в специальной военной операции. Мероприятие прошло в День студента в межнациональном центре гуманитарной помощи.

Как сообщили в Омской епархии, для изготовления окопных свечей использовались огарки, переданные из Успенского кафедрального собора.