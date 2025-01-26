Медицинская помощь понадобилась 18-летней девушке.

Стали известны подробности аварии, о которой сегодня сообщили «Омск-информу» читатели. По данным Госавтоинспекции, о ДТП стало известно в 11:20.

Прибывшие на место полицейские установили, что на пересечении улицы Маршала Жукова с улицей Масленникова, 48-летний водитель пассажирской «газели» № 414 ( «Мехзавод – Онкодиспансер) врезался в автомобиль «Рено» под управление 52-летнего водителя.

Во время аварии в салоне автобуса находилось 12 пассажиров, одному из которых – 18-летней девушке понадобилась медицинская помощь. Проводится проверка.