Омск-Информ
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·Происшествия

Судя по наличию на месте происшествия машины скорой помощи, не обошлось без пострадавших.

Сегодня, примерно в полдень, стало известно о ДТП на пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова. Судя по видео, предоставленному «Омск-информу», пассажирская маршрутка столкнулась с иномаркой.

На месте работали спасатели. К месту происшествия подъехала машина скорой помощи.

В УМВД по Омской области редакции уточнили, что пока не располагают данными о подробностях аварии.

·Происшествия

Судя по наличию на месте происшествия машины скорой помощи, не обошлось без пострадавших.

Сегодня, примерно в полдень, стало известно о ДТП на пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова. Судя по видео, предоставленному «Омск-информу», пассажирская маршрутка столкнулась с иномаркой.

На месте работали спасатели. К месту происшествия подъехала машина скорой помощи.

В УМВД по Омской области редакции уточнили, что пока не располагают данными о подробностях аварии.