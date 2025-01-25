Омск-Информ
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·Происшествия

Администрация парка подаст дополнительную заявку на отлов безнадзорных животных.

Омичи сообщают об очередном случае нападения бродячей собаки на человека. Инцидент произошел накануне в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Октябрьском округе города, сообщается в паблике «Омск ВК».

Мэрия ответила, что 23 января администрация направляла в муниципальный приют для животных заявку на отлов собак.

– Парком будет подана дополнительная заявка 27.01.2025 для экстренного отлова бродячих собак, - отметили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что муниципальный приют ищет ловца собак. Ему предлагают зарплату до 50 тыс. рублей.

·Происшествия

Администрация парка подаст дополнительную заявку на отлов безнадзорных животных.

Омичи сообщают об очередном случае нападения бродячей собаки на человека. Инцидент произошел накануне в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Октябрьском округе города, сообщается в паблике «Омск ВК».

Мэрия ответила, что 23 января администрация направляла в муниципальный приют для животных заявку на отлов собак.

– Парком будет подана дополнительная заявка 27.01.2025 для экстренного отлова бродячих собак, - отметили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что муниципальный приют ищет ловца собак. Ему предлагают зарплату до 50 тыс. рублей.