У Севака Сарояна завис долг почти в 34 млн рублей, который он не в состоянии вернуть.

В Омске официально признали банкротом бывшего директора «Дорожно-строительной компании Севака Сарояна. Как ранее сообщал «Омск-информ», в октябре бизнесмен подал в Арбитражный суд Омской области заявление о самобанкротстве из-за исковых требований в 34 млн руб. Эти средства он не в состоянии заплатить.

Этот долг у предпринимателя возник перед ДРСУ № 5, с которым его фирма в 2016 году заключила договор субподряда по восстановлению участков дорог в Знаменском районе после паводка, но так и выполнила работы.

Рассмотрев заявление Сарояна, арбитражный суд обнаружил все признаки банкротства. Доводы, что у бизнесмена нет имущества или денег, которыми он мог бы покрыть задолженность. Равно как не предвидится в ближайшее время и новых финансовых вливаний.

Процедура реализации имущества Севака Сарояна открыта до 24 мая 2025 года. Финансовым управляющим строителя назначен Александр Коропенко.

По делу предпринимателя шел громкий судебный процесс. В январе 2020 года Севак Сароян признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в легализации денежных средств и получил наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб. 15 декабря 2022 года Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с Севака Сарояна и его отца Гамлета Сарояна 33,8 млн руб. в пользу ДРСУ № 5. Видимо, средства не удалось возместить.