Специалисты рассказали о находках и открытиях, сделанных за четыре года, а также о планах по созданию музея-заповедника.

Археологи и историки подвели итоги раскопок Омского каторжного острога, расположенного возле здания драмтеатра. Работы продолжались с 2021 по 2024 год. За это время археологам и волонтерам, которые им помогали, удалось раскопать часть фундамента двух зданий – жилых казарм и кухни времен, когда там был заключен (1850–1854 гг.) великий русский писатель Федор Достоевский.

Острог, висевший в воздухе

За четыре года археологи раскопали около 80 % контура фундамента столовой и все сохранившиеся в границах сквера части фундамента жилой казармы. Во время работы им пришлось уточнять размеры и местоположение объектов.

– До того, как археологи начали работу, объект как бы висел в воздухе. С конца 1970 гг. нам известен объект, который имел статус достопримечательного места. Однако у этого объекта отсутствовали какие-либо границы. Он существовал, но что он из себя представляет, как его охранять, было непонятно, – говорит заведующий лабораторией историко-культурных экспертиз Омского научного центра СО РАН, Института археологии и этнографии СО РАН, к.и.н. Михаил Корусенко.

В 2021 году границы этого объекта установили. Действуя по закону, археологи были вынуждены подать в госорганы заявление о том, что обнаружили этот объект, хотя все о нем и так знали.

– В 70-х годах сотрудница питерского музея Достоевского ехала по следам писателя и решила поискать омский каторжный острог. Кто-то из краеведов показал примерное место. Когда она пришла, там рыли траншею для коммуникаций. Она заглянула в траншею, увидела торчащее железо и попросила рабочих выдернуть. Они выдернули, оказалось – это кандалы. Сотрудница увезла их с собой. Теперь кандалы с омского острога – фондовые материалы питерского музея, – отметил руководитель Омского музея просвещения Игорь Скандаков.

Когда в 2015 году водоканал рыл траншею для водопровода, то пересек фундамент казармы. Председатель соседнего дома увидел старую кирпичную кладку и начал обращаться к археологам и защитникам памятников. Подключились волонтеры ВОООПИК, которые начали раскопки своими силами. После этого за работу взялись профессиональные археологи.

– Что происходит с объектом археологии, когда с ним работают археологи? Есть такой тезис, что археолог, раскапывая памятник, его уничтожает. Это действительно так. Памятник перестает существовать физически в виде непотревоженных культурных слоев. Однако профессиональный археолог порождает в процессе работы историческую документацию. Это текстовые описания, графические зарисовки, фотографии и видео, – добавил Корусенко.

Место решили определить как памятник археологии. Официальное название: «Культурный слой Второй Омской крепости. Степной бастион и каторжный острог».

Острог времен Достоевского

Параллельно с раскопками археологи проводили аварийно-спасательную консервацию. Кирпичи, которые можно было сохранить, покрывали лаком, а те, что разрушились, заменяли кирпичами XIX века, похожими по составу и размеру. Их брали, например с военных складов на Красном Пути. Раствор создавали специально, чтобы он походил по цвету и составу на тот, что использовали при строительстве острога.

– Этот объект существовал и не существовал одновременно. От каторжного острога осталисть только рисунки и планы, но мы слабо себе представляли, как он выглядит. Археологические работы позволяют представить его, – отметил археолог-реставратор Омского научного центра СО РАН Дмитрий Павлов.

Предположительно, острог времен Достоевского был деревянным. Он стоял на кирпичном фундаменте, который сохранил следы перестройки и капитального ремонта, сделанного не очень качественно, из-за чего контуры здания кухни были искажены. В кухне-столовой археологи обнаружили основания глинобитных печей. Во многом, по словам археологов, острог совпадает с тем, что описывал достоевский в «Записках из Мертвого дома».

– В конце прошлого года мы неожиданно обнаружили остатки мощеной пешеходной дорожки, которая проходила по внешнему периметру фундамента – это так называемая караульная тропа. Для ее мощения использовали квадратную кирпичную плитку. Это не кирпич, а специально изготовленная плитка из кирпичной массы, уложенная на технологическую подушку. Эта находка позволила предположить, что ранее найденные участки, покрытые кирпичной массой, представляли собой остатки кирпичной вымостки двора острога. Косвенно в пользу этой гипотезы свидетельствовала и стратиграфия находок времен каторжного острога: все находки располагались выше этого кирпичного слоя. Под ним встречались находки, которые не связаны с острогом, – рассказал научный сотрудник Омского научного центра СО РАН, Института археологии и этнографии СО РАН, к.и.н. Юрий Герасимов.

Находки

За четыре года раскопок археологи сделали более 1000 находок. Часть из них можно увидеть в выставочном зале Омского музея просвещения в цокольном этаже Воскресенского собора. Еще часть – в хранилище краеведческого музея. Некоторые экспонаты отправились в другие регионы России.

В первый же год археологи обнаружили кожаный кошелек с бронзовыми монетами второй половины XVIII века. На каждую из этих десятикопеечных монет можно было купить корову.

– Неизвестно, кто его оставил, офицеры или солдаты, а может, каторжане, которые имели все-таки какую-то свободу, – отметил Павлов.

Также археологи нашли сигнальное било столовой острога (это колокол без язычка, звук из которого извлекали, ударяя по нему чем-нибудь снаружи). Этот колокол и часть монет отправились в сахалинский музей Чехова.

В Воскресенском соборе, кроме монет, можно увидеть свисток надзирателя, фарфоровую статуэтку начала XIX века, обломки пиал (из глины разного состава), которые могли делать сами каторжане (по описаниям Достоевского в «Записках из Мертвого дома», заключенные сушили кирпич, значит, была и возможность изготовить посуду).

Есть находки, назначение которых неизвестно.

Музей-заповедник «Земля Достоевского. Омск»

В этом году археологи планируют продолжить раскопки. Пока этому мешают кусты сирени и кабель связи «Ростелекома», который пролегает прямо по фундаменту. Чтобы вырубить деревья, нужно согласовать действия с «зеленой комиссией» при мэрии. Эту работу проводили и в предыдущие годы. Когда «Ростелеком» перенесет свои кабели, неизвестно.

Когда раскопки острога завершатся, археологи и историки хотят сделать на его основе музей-заповедник «Земля Достоевского. Омск». Для омичей и гостей города будут проводить экскурсии.

Идеи организации музея были разными, вплоть до закрытия фундамента каким-нибудь стеклянным куполом. Однако эти планы оставили из-за их несбыточности. Музей хотят организовать под открытым небом, предварительно законсервировав объект, огородив его, сделав освещение и стенды. При этом каждый год за фундаментом острога нужно будет следить и, возможно, заново консервировать.

– Министр культуры Омской области Юрий Трофимов предложил отмежевать этот участок и закрепить за музеем, чтобы был полноценный уход за фундаментами, уборка территории и экскурсоводческая работа, – отметил Скандаков.

Воссоздавать острог в центре города ученые не планируют. На пресс-конференции по итогам раскопок прозвучало предложение построить его копию в парке имени 300-летия Омска на Левобережье. Не исключено создание цифровой модели острога и виртуальных экскурсий.