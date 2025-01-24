По словам градоначальника, подрядная организация выдерживает график работ без нареканий.
Новая школа в микрорайоне Серебряный Берег будет завершена в июне, а в июле здание введут эксплуатацию, заявил мэр Омска Сергей Шелест. Ранее горадминистрация сообщала, что стройка продлится до осени.
– Отвечу для всех, кто ждет завершения строительства здания. Срок окончания работ по договору – июнь текущего года, исполнения контракта в целом, в том числе введения в эксплуатацию, – июль, – написал Шелест в своем телеграм-канале.
Глава города отметил, что подрядная организация ООО «Русстрой» выдерживает график работ без нареканий.
– На площадке новой школы кипит работа. Более 70 человек ежедневно задействованы в процессах устройства кровли и наружных коммуникаций, установки оконных блоков, а также внутренней отделки – например, выравнивании стен и монтаже систем отопления и вентиляции, – отметил мэр.
Строительство школы на 1100 учеников обойдется бюджету более чем в миллиард рублей.