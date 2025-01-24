Ввести объект в эксплуатацию должны были еще в конце 2024 года, но сроки перенесли.

Новая школа в микрорайоне Серебряный Берег, рассчитанная на 1100 учеников, будет сдана только к сентябрю текущего года, сообщили в омской мэрии. Сроки сдачи объекта переносятся уже не в первый раз.

Изначально ввести образовательное учреждение в эксплуатацию должны были в декабре 2024 года. Подрядчик допустил отставание от графика на несколько месяцев, и контракт с ним был расторгнут. Новая исполнитель работ, компания «Русстрой» из Республики Ингушетия, взялась доделать работы к середине июля 2025 года. Контракт с ней был заключен на 1,1 млрд рублей.

– Ввести здание образовательной школы в микрорайоне Серебряный Берег в эксплуатацию планируется до сентября 2025 года, – заявили в городской администрации.

При этом в строящемся 4-этажном здании пока нет никакой образовательной организации. Когда она появится, ей нужно будет пройти процедуру лицензирования и аккредитации. Учитывая, что здание планируется сдать лишь к осени, учеба в новой школе, скорее всего, начнется не в День знаний, а позже.