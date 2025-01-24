Пассажиры провели в аэропорту более девяти часов. Горячее питание им не предоставили.

Транспортная прокуратура по обращениям омичей проверила исполнение законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг в деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

В октябре прошлого года в аэропорту Омск-Центральный авиаперевозчик задержал время выполнения авиарейса в Сургут более чем на девять часов. Несмотря на задержку, во время ожидания вылета компания несвоевременно обеспечила пассажиров комплексом услуг, которые полагаются в таком случае, в том числе и горячим питанием. Руководству авиакомпании вынесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого будут приняты меры для предотвращения в дальнейшей работе подобных нарушений.

«ЮТэйр» привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно). Перевозчик получил штраф в размере 30 тыс. рублей.