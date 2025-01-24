Омск-Информ
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·Общество

Рейс на север Омской области отменяется третий раз подряд.

Авиакомпания «Аэропром» уже третий раз за неделю отменяет рейс из Омска в Усть-Ишим. Причиной стали погодные факторы: в понедельник это были обильные осадки, а в среду и пятницу мороз. Когда возобновятся полеты, неизвестно.

Последний раз самолеты летали на севере области в декабре прошлого года. Затем у перевозчика возникли проблемы с оформлением документов, а сейчас вмешалась погода.

·Общество

Рейс на север Омской области отменяется третий раз подряд.

Авиакомпания «Аэропром» уже третий раз за неделю отменяет рейс из Омска в Усть-Ишим. Причиной стали погодные факторы: в понедельник это были обильные осадки, а в среду и пятницу мороз. Когда возобновятся полеты, неизвестно.

Последний раз самолеты летали на севере области в декабре прошлого года. Затем у перевозчика возникли проблемы с оформлением документов, а сейчас вмешалась погода.