Омск-Информ
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·Происшествия

Поврежденный трубопровод заменен, подача тепла возобновлена.

Аварийная бригада приехала на место, провела диагностику и устранила повреждение на Космическом проспекте.

– В ходе диагностики был обнаружен и демонтирован поврежденный участок подающего трубопровода. В оперативном порядке были проведены сварочные работы по монтажу нового участка трубопровода. Для быстрого восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения были задействованы все доступные ресурсы: 5 единиц спецтехники и аварийная бригада из 25 человек, – сообщили в акционерном обществе «Тепловая компания».

Они также уточнили, что часть потребителей подключили на резервную схему, что позволило минимизировать отключения на разных объектах. Руководство компании продолжает контролировать ситуацию, чтобы обеспечить людей теплом.

·Происшествия

Поврежденный трубопровод заменен, подача тепла возобновлена.

Аварийная бригада приехала на место, провела диагностику и устранила повреждение на Космическом проспекте.

– В ходе диагностики был обнаружен и демонтирован поврежденный участок подающего трубопровода. В оперативном порядке были проведены сварочные работы по монтажу нового участка трубопровода. Для быстрого восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения были задействованы все доступные ресурсы: 5 единиц спецтехники и аварийная бригада из 25 человек, – сообщили в акционерном обществе «Тепловая компания».

Они также уточнили, что часть потребителей подключили на резервную схему, что позволило минимизировать отключения на разных объектах. Руководство компании продолжает контролировать ситуацию, чтобы обеспечить людей теплом.