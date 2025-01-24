Прокуратура начала проверку деятельности «Тепловой компании».

Сегодня ночью в Омске произошла коммунальная авария по адресу: проспект Космический, 25. Прокуратура Октябрьского района уже проводит проверку по этому случаю.

Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 44 объекта, в том числе 39 многоквартирных жилых домов, 4 учреждения образования и одно административное здание. На место происшествия выехал прокурор Октябрьского округа города Омска Максим Черепанов.

Прокуратура проверит соблюдение компанией «Тепловая компания» требований федерального законодательства о предоставлении коммунальных услуг, а при обнаружении нарушений примет меры.