В 2024 году покупательский спрос увеличился на треть, а наиболее востребованными стали китайские бренды.

Федеральный автомобильный холдинг подвел итоги продаж в Омске за 2024 год. Статистика показала, что у омичей растет интерес как к новым китайским брендам, так и к подержанным авто других производителей. Так, компания «Ключавто» реализовала более 7,1 тыс. новых автомобилей и автомобилей с пробегом суммарно – это на 15,5 % больше, чем в 2023 году. Продажи этого автохолдинга в Омске составили 8,9 % от общего числа реализованных компанией автомобилей по России, что на 1,6 % выше, чем в 2023 году. В абсолютных цифрах продажи в Омске превысили 3 тыс. новых автомобилей (на 30,1 % больше, чем в 2023 году).

В ТОП-3 наиболее популярных марок вошли: HAVAL City (27,8 %), Chery (14,6 %) и Geely (14,2 %). Самыми востребованными моделями новых автомобилей за этот период стали HAVAL Jolion (13,6 %), Chery Tiggo 7 Pro (8 %) и HAVAL M6 (6,2 %).

Кроме того, произошел рост продаж автомобилей с пробегом. Так, в прошлом году автохолдингом в Омске было реализовано более 4 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 6,4 % относительно 2023 года. Лидерами у омичей стали бренды Hyundai (12,2 %), Toyota (12,2 %), KIA (12 %). Самые популярные модели – KIA Rio (4,3 %), Hyundai Solaris (3,9 %), KIA Sportage (2,4 %).

В прошлом году компания на правах официального дилера представила омичам два новых бренда автомобилей – Knewstar и Belgee, продажи по которым составили более 170 единиц. В целом же автохолдинг является официальным дилером свыше 43 брендов.