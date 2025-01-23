Адам Герк получил повестку в день объявления частичной мобилизации и провел на фронте более двух лет.

В субботу, 25 января, в селе Троицком Омского района пройдет прощание с местным жителем Адамом Герком, погибшим на СВО. Мужчина является уроженцем этого населенного пункта, на фронте боец провел более двух лет.

Как сообщили в администрации Троицкого сельского поселения, Адам был призван на специальную военную операцию в первый день объявления частичной мобилизации – повестка пришла ему 21 сентября 2022 года. Чуть более двух недель назад, 6 января, во время эвакуации раненых товарищей Герк получил смертельные ранения. Омич проявил себя как истинный герой, своей жизнью спас других.

– У Адама остались любящая жена и двое детей, которые всегда будут помнить его как заботливого и преданного мужа и отца. Его мужество, доброта и преданность семье навсегда останутся в наших сердцах, – отметили в администрации.

Прощание с бойцом пройдет с 10.30 до 12.00 в СДК «Троицкий». Дом культуры расположен по адресу: улица Новая, 36а.