Жители добились проведения нового опроса, и туда включили вариант с существующим названием.

Администрация Советского округа Омска запустила новый опрос, посвященный наименованию остановки общественного транспорта на проспекте Королева. Долгие годы она называлась «Учхоз», однако недавно в администрацию округа обратилась некая инициативная группа, предложившая провести ребрендинг.

В первоначальном варианте опроса было всего два варианта – «Микрорайон Малиновский» и «Парк на Королева». Местных жителей это не устроило, и они написали десятки комментариев с требованием сохранить название остановки «Учхоз». В итоге чиновникам пришлось пойти на компромисс.

– Под организованным окружными властями голосованием омичи оставили множество комментариев с требованием сохранить действующее название, поэтому граждане также имеют право проголосовать за то, чтобы оставить название остановки «Учхоз», – говорится в сообщении администрации САО.

Новое голосование продлится до 31 января по этому адресу. В настоящее время с большим перевесом лидирует вариант «Оставить «Учхоз».