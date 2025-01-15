Чиновники уверяют, что инициатива о переименовании остановки в Советском округе исходит от жителей.

Жители Советского округа выступили категорически против переименования остановки общественного транспорта «Учхоз», расположенной на проспекте Королева. До 17 января в паблике администрации САО идет голосование о переименовании остановки, но местные жители требуют оставить все как есть.

– В администрацию округа поступило обращение от инициативной группы с предложением о переименовании остановки общественного транспорта «Учхоз». Руководством принято решение о проведении опроса в социальных сетях администрации округа с целью понимания общественного мнения по данному вопросу, – говорится в комментарии чиновников.

На выбор омичам предложены два варианта – «Микрорайон Малиновского» и «Парк на Королева». По состоянию на утро 15 января проголосовали 472 человека, большинство (405) выступили за вариант «Парк на Королева». Под постом с голосованием более 40 комментариев, и практически все с требованием сохранить действующее название.

– Считаю публичный опрос должен включать в том числе вариант «оставить «Учхоз». Так как в имеющемся варианте не все мнения жителей учитываются. Видимо, некуда деньги девать лишние, – пишет Наталья Филатова. – Чем не нравится «Учхоз»? Это поля учхозовские, и нечего менять. Заняться больше нечем, что ли, менятели, – вопрошает Ольга Двинянина. – Руки прочь от «Учхоза»! – безапелляционно заявил Александр Петин.

Прислушаются ли чиновники к мнению жителей Советского округа, станет известно в ближайшие дни.