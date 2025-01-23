Омск-Информ
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·Политика

В ближайшее время будет запущена процедура реализации имущества Николая Крикорьянца.

Арбитражный суд Омской области признал банкротом Николая Крикорьянца, сына бывшего министра спорта региона Дмитрия Крикорьянца. Он сам подал заявление на банкротство в связи с накопившимися долгами.

По данным суда, они составляют около 714 тыс. рублей, возможности рассчитаться с кредиторами у Крикорьянца-младшего нет. В ближайшее время начнется процедура реализации имущества должника.  

Николай Крикорьянц является мастером спорта по фехтованию (как и отец), службу в армии молодой человек проходил в Президентском полку. Был женат, но развелся с супругой.  

·Политика

В ближайшее время будет запущена процедура реализации имущества Николая Крикорьянца.

Арбитражный суд Омской области признал банкротом Николая Крикорьянца, сына бывшего министра спорта региона Дмитрия Крикорьянца. Он сам подал заявление на банкротство в связи с накопившимися долгами.

По данным суда, они составляют около 714 тыс. рублей, возможности рассчитаться с кредиторами у Крикорьянца-младшего нет. В ближайшее время начнется процедура реализации имущества должника.  

Николай Крикорьянц является мастером спорта по фехтованию (как и отец), службу в армии молодой человек проходил в Президентском полку. Был женат, но развелся с супругой.  