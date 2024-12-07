Николай Крикорьянц является мастером спорта по фехтованию, службу в армии он проходил в Президентском полку.

Арбитражный суд Омской области рассматривает заявление о самобанкротстве 25-летнего Николая Крикорьянца, сына бывшего министра спорта региона Дмитрия Крикорьянца, сообщает портал НГС55. Заявление пока оставлено без движения, Крикорьянц-младший должен до 9 января 2025 года предоставить в суд ряд документов.

Речь, в частности, идет о копии свидетельства о расторжении брака, копии брачного договора и соглашения или судебный акт о разделе общего имущества супругов, а также копии загранпаспорта. Согласно базе исполнительных производств на сайте ГУ ФССП по Омской области, у Николая Крикорьянца два долга на общую сумму чуть более 100 тыс. рублей.

Про желающего стать банкротом Николая Крикорьянца известно, что он является мастером спорта по фехтованию (как и отец), службу в армии молодой человек проходил в Президентском полку.

Ранее сообщалось о признании банкротом заслуженного артиста России, солиста балета Омского музыкального театра Сергея Флягина.