Суд запустил процедуру реализации имущества артиста сроком на пять месяцев.

Заслуженный артист России, солист балета Омского музыкального театра Сергей Флягин официально признан банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Омской области, куда артист ранее подавал заявление о самобанкротстве.

– Открыть в отношении Флягина Сергея Валерьевича процедуру реализации имущества гражданина сроком на пять месяцев (до 02.05.2024), – указано в решении арбитражного суда.

По данным ресурса «БОР55», в отношении артиста возбуждены 35 исполнительных производств на общую сумму более 1 млн рублей. Ранее Флягин уже подавал заявление о самобанкротстве, но дело было прекращено.

В 2021 и 2023 годах артист судился со своим работодателем – Омским музтеатром. Учреждение пыталось отстранить Сергея Флягина от работы, но он выиграл оба спора.

На сайте музтеатра указано, что Флягин работает в балетной труппе омского театра с 1993 года, в настоящее время он премьер балета. Также Сергей Флягин является доцентом кафедры хореографии факультета культуры и искусств Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского.