Осмотры также пройдут и другие сотрудники муниципального предприятия.

Омское муниципальное «Пассажирское предприятие № 8» ищет подрядчика для оказания услуг по проведению предварительных, периодических медосмотров и психиатрического освидетельствования своих работников. На это выделили 4,2 млн рублей.

Заявки от организаций, которые хотели бы заключить контракт с ПП-8, принимают до 7 февраля. Итоги торгов планируется подвести 10 февраля.

Медосмотры планируются с 1 января по 31 декабря этого года. Ориентировочное количество работников, подлежащих предварительному медицинскому осмотру – 500 человек, психиатрическому освидетельствованию – 250 человек, периодическому медицинскому осмотру – 900 человек.