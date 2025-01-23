Предполагается, что реабилитацию в учреждении будут проходить бойцы со всей Сибири и Урала.

Сегодня, 23 января, в Омске началось строительство первого в Сибири филиала ЦИТО, Центра инновационных технологий в области ортопедии. Губернатор Виталий Хоценко вместе с заместителем генерального директора госкорпорации «Ростех» Максимом Выборных, генеральным директором ЦИТО Виктором Спектором и бойцами специальной военной операции заложили первый камень будущего учреждения.

Планируется, что реабилитацию в новом учреждении будут проходить военнослужащие СВО со всей Сибири и Урала.

– Наша главная задача – поддержка участников специальной военной операции, оказание помощи тем из них, кто вернулся с фронта с ранением, – подчеркнул Хоценко. – В Омской области мы многое делаем в этом направлении. Наша цель – усовершенствовать систему и создать единый медико-социальный кластер, где воины могли бы пройти все необходимые процедуры, начиная от врачебной диагностики и завершая полной реабилитацией.

Омская область станет шестым регионом страны, где откроется филиал ЦИТО. Планы по строительству центра были озвучены в мае прошлого года. Сроки возведения нового объекта, равно как и локация, не уточняются.