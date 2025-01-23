Омск-Информ
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·Общество

У птиц появилось много пространства для прогулок.

Страусы эму Степанида и Яша отпраздновали новоселье в новом просторном вольере. Об этом сообщили в Большереченском зоопарке.

Специально для старожилов учреждения сотрудники соорудили крытый утепленный вольер в 50 кв. м, а также выгульную территорию площадью порядка 500 кв. м. При этом птицы могут свободно перемещаться между двумя пространствами. Теперь пожилой паре есть где прогуливаться.

Для посетителей новое жилье для страусов откроет двери весной. Гости зоопарка смогут посмотреть на птиц, разгуливающих по новой локации.

·Общество

У птиц появилось много пространства для прогулок.

Страусы эму Степанида и Яша отпраздновали новоселье в новом просторном вольере. Об этом сообщили в Большереченском зоопарке.

Специально для старожилов учреждения сотрудники соорудили крытый утепленный вольер в 50 кв. м, а также выгульную территорию площадью порядка 500 кв. м. При этом птицы могут свободно перемещаться между двумя пространствами. Теперь пожилой паре есть где прогуливаться.

Для посетителей новое жилье для страусов откроет двери весной. Гости зоопарка смогут посмотреть на птиц, разгуливающих по новой локации.