Омск-Информ
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·Общество

Горожане считают, что чиновники нарушают их права.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся контролировать проверку по обращению омичей о длительном нерасселении дома, признанного аварийным в 2020 году. Износ здания 1962 года постройки составляет 86 %.
- Строение продолжает разрушаться, в квартирах распространилась плесень. Гражданам предложено переехать в жилье маневренного фонда в общежитии, которое не пригодно для проживания ввиду отсутствия отопления и наличия долгов за оплату коммунальных услуг. Мер к предоставлению семье заявительницы благоустроенной квартиры не принимается. Кроме того, проведенной экспертизой занижена выкупная стоимость квартиры, - сообщает следственный комитет.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки.
·Общество

Горожане считают, что чиновники нарушают их права.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся контролировать проверку по обращению омичей о длительном нерасселении дома, признанного аварийным в 2020 году. Износ здания 1962 года постройки составляет 86 %.
- Строение продолжает разрушаться, в квартирах распространилась плесень. Гражданам предложено переехать в жилье маневренного фонда в общежитии, которое не пригодно для проживания ввиду отсутствия отопления и наличия долгов за оплату коммунальных услуг. Мер к предоставлению семье заявительницы благоустроенной квартиры не принимается. Кроме того, проведенной экспертизой занижена выкупная стоимость квартиры, - сообщает следственный комитет.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки.