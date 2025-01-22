Мужчина объяснил свой уход запаниковавшим состоянием.

Омские Госавтоинспекторы нашли водителя, скрывшегося после наезда на пешехода. Ранее сообщалось, что 17 января около восьми вечера на 34-м километре трассы Омск – Черлак водитель наехал на 18-летнюю девушку, а после скрылся. После происшествия девушка попала в больницу.

В полиции установили автомобиль и личность водителя, совершившего наезд. Задержанный омич рассказал, в условиях плохой видимости в районе перекрестка пешеход неожиданно для него стал перебегать через дорогу. Он почувствовал удар по кузову машины, вышел из автомобиля и увидел, что девушке уже вызывают скорую помощь. Запаниковав, он уехал с места ДТП.

В отношении водителя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), наказание которой предусматривает ответственность в виде лишения права управления на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.