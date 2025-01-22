Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина объяснил свой уход запаниковавшим состоянием.

Омские Госавтоинспекторы нашли водителя, скрывшегося после наезда на пешехода. Ранее сообщалось, что 17 января около восьми вечера на 34-м километре трассы Омск – Черлак водитель наехал на 18-летнюю девушку, а после скрылся. После происшествия девушка попала в больницу.

В полиции установили автомобиль и личность водителя, совершившего наезд. Задержанный омич рассказал, в условиях плохой видимости в районе перекрестка пешеход неожиданно для него стал перебегать через дорогу. Он почувствовал удар по кузову машины, вышел из автомобиля и увидел, что девушке уже вызывают скорую помощь. Запаниковав, он уехал с места ДТП.

В отношении водителя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), наказание которой предусматривает ответственность в виде лишения права управления на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

·Происшествия

Мужчина объяснил свой уход запаниковавшим состоянием.

Омские Госавтоинспекторы нашли водителя, скрывшегося после наезда на пешехода. Ранее сообщалось, что 17 января около восьми вечера на 34-м километре трассы Омск – Черлак водитель наехал на 18-летнюю девушку, а после скрылся. После происшествия девушка попала в больницу.

В полиции установили автомобиль и личность водителя, совершившего наезд. Задержанный омич рассказал, в условиях плохой видимости в районе перекрестка пешеход неожиданно для него стал перебегать через дорогу. Он почувствовал удар по кузову машины, вышел из автомобиля и увидел, что девушке уже вызывают скорую помощь. Запаниковав, он уехал с места ДТП.

В отношении водителя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), наказание которой предусматривает ответственность в виде лишения права управления на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.